19-Jähriger Dachdecker aus Tirol bricht bei Arbeiten in St. Aegidi durchs Dach.

ST. AEGIDI. Ein 19-jähriger Dachdecker und Spengler aus Tirol war gestern (21. Juli 2020) gegen 8:15 Uhr mit Arbeiten auf dem Dach eines landwirtschaftlichen Anwesens in St. Aegidi beschäftigt. Er betrat dabei einen transparenten Teil des Welleternitdaches. Dieser brach durch und der junge Mann stürzte etwa acht Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Europa 3 in das UKH Linz geflogen.