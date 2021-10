Am Sonntag, 10. Okt. 2021 waren die St. Romaner Kicker in Rainbach zu Gast, um wiederum bei herrlichem Herbstwetter in der 1. Klasse Nord-West um 3 Punkte zu kämpfen; was auch gelang.

Die 2. Mannschaft ging gegen die Reservemannschaft der Union CAB Rainbach mit einem 1:3 (0:3) als Sieger vom Platz.

Hier einige Fotos vom Spiel der Reservemannschaften.