MS Raab gewinnt Österreichische Schulmeisterschaft

Am Mittwoch, den 15.06.2022, fand die 13. Österreichische Schulmeisterschaft in Vöcklabruck statt. Die zehn besten Schulen Österreichs traten hier zuerst in zwei 5er Gruppen an, um dann im finalen Platzierungsspiel den Österreichischen Schulmeister zu küren.

Die Mittelschule Raab mit den Spielern Alexander Schopf, Kilian, Radlmair, Simon Gessl, Luka Haderer, u. Lian Stuhlberger gaben nur einen Punkt in der Vorrunde ab. Im Finale wurde die Mittelschule Weiz aus der Steiermark klar mit 26.zu 6 besiegt.