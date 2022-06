ST. ROMAN (zema). Wieder einmal legendär war das Sun Remo Vibez Zeltfest in St. Roman am Samstagabend. Gleich drei Top-DJ's gaben sich bei dem diesjährigen Event die Klinke in die Hand und liessen das Sportgelände der Union Sankt Roman beben. Den Anfang machte DJ Gravis aus Oberösterreich. Mit den "Ostblockschlampen" aus Leipzig folgte ein weiteres DJ-Highlight und heizte die Stimmung bis zum Siedepunkt an. Last but not least sorgte der Wahlberliner DJ Tarik Asadi für beste Stimmung bis zur Sperrstunde. Bei bestem Wetter und bester Stimmung feierten die 850 Besucher des Sun Remo Vibez Zeltfestes der Union St. Roman bis in die Nacht heinein. Verschiedene Bars liessen auch bei den Getränken und Speisen keine Wünsche offen.