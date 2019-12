Zum Jahresabschluss der Ultralaufsaison startete Dieplinger beim erstmals ausgetragenen Sonnwendlauf am 21. Dezember um den Neusiedler See über 110 Kilometer.

Dort gelang ihm ein versöhnlicher Saisonabschluss nach einer nicht optimal verlaufenen

24 Stundenlauf WM in Frankreich.

Diesmal spielte auch das Wetter mit. Zumindest die ersten 7 Stunden.

Bei optimalen Temperaturen von 8 bis 10 Grad startete das stark besetzte

Teilnehmerfeld um 5 Uhr morgens in Eisenstadt.

Der Münzkirchner Ultraläufer kam von Anfang an gut in den Lauf.

Nach ca. 7 Stunden begann es zu regnen. Brachte aber den erfahrenen Ultraläufer nicht aus der Ruhe und er zog sein Ding durch.

Nach 110 gelaufenen Kilometern und in einer tollen Zeit von 10h und 52 min erreichte Günter Dieplinger als gesamt Dritter das Ziel in Purbach am Neusiedler See.

„Für mich ein optimaler Saisonabschluss auf dem es sich für 2020 aufbauen lässt“ so Dieplinger.