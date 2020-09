Eine freudige Überraschung erlebten die Schulanfänger der SK Schärding Juniors: Anlässlich des neuen Schuljahres wurden die Schärdinger Jungkicker vor dem Training von ihrem Trainer Günter Streicher mit Schultüten überrascht. Voller Stolz und mit leuchtenden Augen wurden die mit Süßigkeiten gefüllten Schultüten von den Kindern entgegengenommen.

SKS Jugendleiter Reinhard Wagner zeigte sich von der Aktion begeistert: "Die Kinder sollen mit Spaß und Freude zum Fußballplatz kommen, dafür muss man den Kindern aber auch etwas bieten und das ist uns mit dieser Schultütenaktion gelungen, wie man an der Reaktion der Kinder gesehen hat!“



Rund 150 Kinder trainieren und spielen aktuell in 9 beim Fußballverband gemeldeten Mannschaften und in einer Bambini Trainingsgruppe!

Reinhard Wagner: „Da wir von der U8 bis zur U17 fast jeden Jahrgang stellen, ist es uns möglich, für jedes Kind die beste Aus- bzw. Weiterbildung zu generieren um die Kinder bestmöglich zu fördern! Unser Ziel war es immer, dass die Kinder soviel Spielzeit wie möglich erhalten, in ihrem Jahrgang spielen können und sich somit für ihr Alter entsprechend sportlich, als auch persönlich weiterentwickeln!“

Bemerkenswert: Mit 9 Nachwuchsmannschaften stellen die SK Schärding Juniors nicht nur im Bezirk Schärding, sondern auch in der Region Mitte mit 71 Vereinen (Bezirke Grieskirchen, Eferding, Schärding, Wels, Wels-Land) nach dem FC Wels und der WSC Hertha Wels die meisten Mannschaften im Nachwuchs!

Wenn ein Kind Interesse hat - ohne Voranmeldung - in die Baunti Arena kommen! Das Bambini Training findet z.B. immer montags ‪ab 16:00 Uhr‬ statt!