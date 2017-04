, Sankt Florian am Inn AT

LFS Otterbach , Sankt Florian am Inn AT

ST. FLORIAN AM INN. Warum Kinder neben viel Liebe auch Führung brauchen, darüber spricht am Donnerstag, 11. Mai, August Höglinger in der Fachschule Otterbach. Beginn: 20 Uhr. Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 15 Euro. Vorverkaufskarten gibt's im Pfarramt und der Gemeinde St. Florian am Inn.