Kindermaskenball in Riedau feiert 40er

RIEDAU. "Schneewittchen und die sieben Zwerge" lautet das Motto zum heurigen Jubiläums-Kindermaskenball des ÖAAB in Riedau. Seit 40 Jahren findet dieser jedes Jahr zur fünften Jahreszeit statt und sorgt bei Groß und Klein für ausgelassene Stimmung. Heuer geht's am Sonntag, dem 4. Februar 2018, ab 14 Uhr rund im Pramtalsaal in Riedau. Am Programm stehen Tänze und viele lustige Spiele. Beim heurigen Jubiläumsball ist der Eintritt frei. Es gibt tolle Preise zu gewinnen – wie etwa ein Kinderfahrrad von Sportradl Peuerbach und Kinderski von Fischer Sprts.