Motorradfahrer verunglückt auf der B130 bei Freinberg

22.09.2018, 17:50 Uhr

Auf der Nibelungenstraße bei Hinding schleuderte der alleinbeteiligte Kradfahrer in die Böschung.

HINDING (zema). Am Samstag kurch nach 16.00 Uhr schleuderte der Biker aus Passau kurz hinter der Tankstelle Achleiten in die Böschung. Das Motorrad wurde dabei erheblich beschädigt. Das BRK aus Passau und auch der Rettungshubschrauber Christopherus 3 wurde an die Einsatzstelle alarmiert. Die Feuerwehr aus Freinberg säuberte die Einsatzstelle, die Polizei die mit drei Einsatzwägen von Münzkirchen an die Unfallstelle geeilt waren, regelten den Verkehr auf der viel befahrenen B130. Über die Veletzungen des Bikers war bis Redaktionsschluss noch nichts bekannt.