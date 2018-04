Musikermesse in der Stiftskirche Suben

23.04.2018, 12:09 Uhr

Die Musikkapelle Suben gestaltet am 27. Mai um 9:00 Uhr einen Gottesdienst in der Stiftskirche Suben. Ein buntes Programm erwartet die Besucher!

Wunderbare Akustik

Die Akustik der Stiftskirche Suben ist - genau wie die Kirche selbst - ein Juwel am Inn. Diesen Vorteil will die Musikkapelle Suben am 27. Mai nutzen und einen Gottesdienst musikalisch gestalten. Die Besucher der Messe erwartet ein buntes Programm, traditionelle Musik, aber auch Gesangseinlagen. Kapellmeister Gerold Kislinger ist gemeinsam mit der Kapelle schon mitten in den Vorbereitungen!

Herzliche Einladung

Die Musikermesse zeigt auch, wie gut die Zusammenarbeit zwischen Pfarre und Musikkapelle funktioniert. Die Kapelle ist bei zahlreichen kirchlichen Festen dabei und freut sich auch heuer schon auf viele Frühschoppen und Feste in der Gemeinde Suben. Es sind alle Interessierten aus dem Bezirk eingeladen, gemeinsam mit der Musikkapelle Suben den Gottesdienst am 27. Mai um 9:00 Uhr zu feiern!