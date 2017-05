Andorf Aktiv: Für ein "g'schaftiges" Treiben in der Marktgemeinde

11.05.2017, 00:00 Uhr

Andorf als attraktiven Einkaufsort zu etablieren, das ist ein großes Ziel von Andorf Aktiv.

ANDORF (ska). Obmann Günter Hofbauer anlässlich des bevorstehenden Erlebnisspektakels im Interview über Andorf Aktiv.Weil Andorf sehr zentral liegt im Bezirk Schärding. Wir haben einen umfangreichen Branchenmix zu bieten und viele familiengeführte, serviceorientierte Betriebe.Mit ein Grund sind sicher die Parkplätze. Die Andorfer und die Leute aus dem umliegenden Gemeinden wissen, dass sie in Andorf alles für den täglichen Gebrauch bekommen, dass genügend Parkplätze vor den Geschäften vorhanden sind und dass sie jederzeit mit guten Angeboten und Service bedient werden.

Als nächstes die Aktion zum Muttertag. Bei dieser bekommt jede Frau einen Gutschein für Kaffee und Kcuhen, der bei Andorfer Gastronomiebetrieben eingelöst werden kann.Sehr zufrieden. Der Verein hat sich auf jeden Fall bewährt. Es sind immer wieder neue Ideen hervorgebracht worden. Seit der Gründung wurde ein breites Spektrum an Veranstaltungen abgedeckt, die von Disco bis Kürbisfest und von Erlebnisspektakel bis Volkfestauftritten reichen.Wir sind bemüht, durch neue Ideen den Standorf Andorf so attraktiv wie möglich zu gestalten und überlegen uns deshalb stets neue Formate für mögliche Events in Andorf. Neben unseren drei Kernveranstaltungen in Andorf – Faschingsdienstag, Erlebnisspektakel und Knödelweg – suchen wir immer wieder nach Möglichkeiten, neue Veranstaltungen zu integrieren.Wir wollen durch das Erlebnisspektakel noch mehr Leben nach Andorf bringen, damit an diesen Tagen noch mehr geschäftiges Treiben herrscht. Mit der Abendveranstaltung bieten wir unseren Kunden eine Erlebnisschau mit zahlreichen Überraschungen. Außerdem gibt's bei den Betrieben wieder tolle Angebot und Zusatzveranstaltungen.Neumitgliedern wird als Zuckerl das erste Jahr Mitgliedschaft kostenlos angeboten.