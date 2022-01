Die ausgeschiedenen Mitglieder des Gemeindrats wurden in der Marktgemeinde Steinakirchen am Forst geehrt.



STEINAKIRCHEN. In der Pizzeria "Zum Festsaal" in Steinakirchen fand eine Feier für die ausgeschiedenen Gemeinderäte statt. Bürgermeister Wolfgang Pöhacker und seine Stellvertreterin Iris Steindl blickten auf die wichtigsten Projekte in den letzten vier Gemeinderatsperioden zurück.

Ehrung für Schulobmann und Vizebürgermeister



Besonders geehrt wurde Michael Jungwirth für seine Tätigkeit als Schulobmann der Volks- und Mittelschule von 2000 bis 2020 sowie als Gemeinderat von 1990 bis 2020. Von 1992 bis 1998 und von 2010 bis 2020 war er als geschäftsführender Gemeinderat und von 1998 bis 2010 als Vizebürgerneister in Steinakirchen am Forst tätig.

"Michael Jungwirth hat sich die Goldene Verdienstmedaille und den Ehrenring der Marktgemeinde Steinakirchen wirklich redlich verdient", so Ortschef Wolfgang Pöhacker.

Verdienstmedaillen für Gemeinderäte



Martin Mayrhofer wurde die Goldene, Josef Stelzer, Monika Baumann, Aloisia Theuretzbacher, Michael Neckar sowie Johann Watschka die Silberne und Laurin Ginner, Josef Glösmann, Gerold Stöger sowie Martina Hofmarcher die Bronzene Verdienstmedaille überreicht.

