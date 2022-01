Szenische Lesung in Wieselburg mit Texten von Karl Valentin und Liesl Karlstadt



WIESELBURG. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Musikalische Konfetti" lädt KulturErLeben Wieselburg am Donnerstag, 3. Februar um 19.30 Uhr zu einer szenischen Lesung von Brigitte Schönsleben-Thiery und Wolfgang Lesky mit Texten von Karl Valentin und Liesl Karlstadt in der Musikschule Wieselburg.

Die musikalische Umrahmung übernimmt Jakob Steinkellner mit Akkordeon und Steirischer.

Tickets und Infos



Tickets gibt's im Vorverkauf um 12 bzw. 9 Euro und an der Abendkasse um 15 bzw. 12 Euro. Weitere Informationen erhält man unter Tel. 07416/52319 bzw. unter mail@kulturerleben.info sowie online auf kulturerleben.info