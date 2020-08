Marlene Maschek lädt zur Kräuterwanderung am Blassenstein in Scheibbs.



SCHEIBBS. Am Samstag, 22. August lädt die Kräuterpädagogin Marlene Maschek von 10 bis 12 Uhr zur Kräuterwanderung am Blassenstein in Scheibbs. Dort werden das Aussehen, die Heilwirkungen und Anwendungen der Heilkräuter besprochen.

Kosten: 20 Euro mit Skriptum

Infos unter Tel. 0650/9819362.