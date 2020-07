Marchtrenk/Wang

Nächster Sieg für Wanger Stocksportler.

Jakob Solböck gewinnt gemeinsam mit der Sarleinsbacherin Annika Kehrer das Duo Mixed Turnier in Marchtrenk. Die beiden setzten sich am 26. Juli im starken Teilnehmerfeld ungeschlagen durch. Damit feierten die beiden Brüder Jakob und Patrick an diesen Sonntag 2 Turnier Siege ohne Punkteverlust. Man kann nur mehr gratulieren zu diesen Leistungen.