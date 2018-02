Baumschnittkurse im Bezirk Scheibbs

ST. ANTON. Zu Beginn des neuen Jahres wird es wieder Zeit an die Pflege der Obstbäume zu denken. Deshalb findet am Mittwoch, 14. Februar in St. Anton an der Jeßnitz von 9 bis 16 Uhr heuer der erste aus einer Reihe von Baumschnittkursen der LEADER Region Mostviertel-Mitte statt. Die Schnittkurse sind Tagesveranstaltungen. Am Vormittag wird von Experten theoretisches Wissen an alle Teilnehmern vermittelt und am Nachmittag setzt man das Gelernte im Obstgarten oder auf der Streuobstwiese in die Praxis um. Durch richtigen Baumschnitt, regelmäßige Düngung sowie durch Ausdünnen eines überreichen Fruchtansatzes kann bei vielen Sorten die Obstqualität wesentlich gesteigert werden. Die Obstbaumpflege bewirkt zusätzlich eine Verjüngung der Streuobstwiesen und Obstgärten. Jahrzehntelange erfolgreiche Erfahrung ist dafür die Bestätigung. Weitere Infos, Termine und Anmeldung unter Tel. 07475/53340500 bzw. unter stephanie.prueller@moststrasse.at