Lässige Thayatal-Runde zur Ruine Kollmitz

11.09.2018, 21:16 Uhr

Waldviertler Schmankerl um Raabs/Thaya

Immer wieder zieht es mich ins Waldviertel, denn hier erscheint mir die Natur noch unberührter, stiller, kräftiger. Diesmal wählen Gigi und ich eine schöne Runde in Raabs und starten am Fuße der Burg, die hoch über der Thaya thront. Es geht den Ritterweg flussabwärts, anfangs steile Felswände entlang, danach über sanfte Wiesen. Erster Halt ist das Klinger-Mausoleum, das Baron Klinger von Klingerstorff nach dem Freitod seiner Gemahlin Sybille errichten ließ. In unmittelbarer Nähe relaxen wir dann am sogenannten "Uhufelsen" und blicken tief auf die Thaya-Schlinge hinunter - ein herrliches Platzerl. Ungemein beeindruckend ist auch unser Tagesziel, die Ruine Kollmitz, die an einem steil abfallenden Felsen liegt. Große Teile der mittelalterlichen Burg sind noch gut erhalten und können besichtigt werden. Natürlich steigen wir auf den Hungerturm sowie Bergfried und betrachten die imposante Anlage von oben. Nach einer kräftigen Stärkung in der Jausenstation wandern wir entlang des Seebsbach und dem rechten Thaya-Ufer bis zum Ausgangspunkt zurück.