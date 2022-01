SCHWAZ. Das über 500 Jahre alte Franziskanerkloster ist ein wichtiger sozialer Ort und hat in der Seelsorge und in der Hilfe für alle in der Silberstadt nach wie vor eine große Bedeutung.

In den letzten Jahren wurden immer wieder in der großen Klosteranlage und in der Kirche Sanierungen und Reparaturen notwendig. Die Stadt Schwaz hat ihr Franziskanerkloster immer in besonderer Weise unterstützt und konnte in den letzten Jahren gemeinsam mit der Landesgedächtnisstiftung und der Kulturabteilung des Landes Tirol sowie vielen Spenderinnen und Spendern die Sanierung der Orgel, die Erneuerung des Mosaiks auf der Kirchenfassade und Investitionen im Kloster selbst mitfinanzieren. Nunmehr musste der neue Guardian P. Markus die komplette Erneuerung der Klosteruhr beauftragen. Dafür hat Bürgermeister Hans Lintner die Hilfe der Stadt zugesagt. Auch das Gebälk des Glockenstuhls am Giebelreiter ist dringend sanierungsbedürftig. Auch da wird die Stadt mithelfen.

Das Kloster und die Franziskaner liegen den SchwazerInnen am Herzen und es war eine wichtige Entscheidung, dass das Studienhaus umgebaut wurde für das betreute Wohnen und dass mit dem Kindergarten Franzissi und dem Erweiterungsgebäude für das betreute Wohnen mit den verschiedenen Einrichtungen ein bedeutendes soziales Zentrum entwickelt werden konnte.