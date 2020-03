JENBACH (dkh). Der Jenbacher Liedermacher Johannes Scheicher präsentierte am Samstag seine neue CD "Neue Saiten".

Johannes Scheicher ist ein Liedermacher, wie er im Buche steht. Mit seinen einprägsamen Melodien und tiefgehenden Texten spricht er die Menschen direkt an. Die Lieder fungieren dabei als moralischer Kompass, jedoch ohne erhobenen Zeigefinger, sondern mit einem Augenzwinkern, viel Witz und Humor. Gemeinsam mit seinem Onkel Charly Rathgeb-Weber und seinem Cousin Felix Rathgeb sorgte er letzten Samstag für das Publikum im voll besetzten Kolpinghaus-Saal in Jenbach für einen kurzweiligen und äußerst unterhaltsamen Abend, in dem Johannes Scheichers viertes Album "Neue Saiten" vorgestellt wurde. Das Album ist ab sofort erhältlich.