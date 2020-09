FÜGEN (fh). Der aktuelle Stand in Sachen Verkehrslösung Fügen ist, dass die Beschwerdefrist nun abgelaufen ist und drei juristische Einsprüche bei der Gemeinde Fügen eingegangen sind.



Laut Bgm. Mainusch ist einer der Einsprüche sozusagen "pro forma" gemacht worden. Zwei Einsprüche werden jedoch, nach derzeitigem Stand der Dinge, ausjudiziert. "Die Einsprüche wurden in der ersten Instanz bereits abgewiesen und ich denke, dass die Gericht nun auch in der zweiten Istanz schnell entscheiden werden. Es ist einfach so, dass das allgemeine Interesse hier überwiegt und es hier keinen Rückzieher mehr gibt. Ich gehe davon aus, dass wir in der zweiten Jahreshälfte 2021 mit dem Bau der Verkehrslösung beginnen können. Die Bauzeit für das Projekt wird ca. drei Jahre betragen", erklärt Bgm. Dominik Mainusch.