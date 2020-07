Bürgermeisterin Monika Wechselberger setzt sich mit viel Energie für die Verschönerung von Mayrhofen ein. Zum einen ist es die bereits erfolgte Begrünung beim Pavillon. Weitere sollen noch folgen. Aber auch der Bahnhof ist ein Thema das die Zukunft für Mayrhofen prägt



BB: Welche Änderung betrifft das Ortsbild?

Bgm Wechselberger: Ich bin der Meinung, wir müssen auf unser schönes gepflegtes Mayrhofen schauen, den Charme unsere Ortes wieder mehr in den Mittelpunkt rücken und auf folgende Werbeeinrichtung gänzlich verzichten. Großflächige unmöglich anmutende Werbetafeln und Schilder und vor allem Leuchtreklamen bzw. digitale Werbe-Schriftzüge oder Werbefahnen. Gäste wie Einheimische werden es begrüßen, wenn wieder üppige Blumen von den Balkonen lachen, wenn die Besucher Mayrhofens mit saftigen grünen Wiesen und Sträuchern begrüßt und nicht von riesigen Dreiecksständern visuell erschlagen werden. Wir sind auf dem besten Weg das Zillertal als durchgängigen Gewerbepark zu formen. Das ist schlimm. Dagegen sollten wir alle was tun und den Betrieben moderne gut platzierte einheitliche Werbstellen zur Verfügung stellen.

BB: Was bedeutet für sie der Lebensraum?

Bgm Wechselberger: Sich mit diesem Thema beschäftigen, heißt sich mit der Frage nach dem Ortsbild auseinander zu setzen. Wo soll die „Reise“ hingehen? Was ist uns wichtig? Ich finde, die Marktgemeinde gut tut daran, am Produkt Mayrhofen zu arbeiten, das heißt, sich für den Lebensraum Mayrhofen einsetzen und dahingehend investieren. Am Beispiel „Musikpavillon“ zeige ich, dass „grüne“ Veränderungen, der Umgebung, in der wir uns alle bewegen, guttun. Unruhige, aufdringliche Elemente werden zurückgedrängt, überflüssige Tafeln werden entfernt. Sodass das Flair unserer Ortschaft alle Einheimische zufriedenstimmt und unsere Gäste fasziniert.

BB: Großes Thema Bahnhof ?

Bgm Wechselberger: Ja, dass das ganze Zillertal mit der Mobilitäts-Idee des Wasserstoffs und damit verbunden ein großer neuer moderner Bahnhof plus Elektrolyse Anlage in Mayrhofen nicht nur angedacht, sondern gebaut wird, kann nur und muss die Zukunft sein. In diesem Zusammenhang ist es mir nicht nur wichtig, dass wir daran denken, dass der Bund und das Land hunderte Millionen im Tal investieren, sondern, dass wir einen Werbeeffekt erreichen, den wir noch gar nicht begreifen können. Wir tun gut daran, diese Art der Mobilität gemeinsam zu unterstützen, als Zillertaler! Natürlich sind im Vorfeld die Diskussionen hitzig, ist aber kein Wunder, denn viele wissen dazu recht wenig. Deshalb freue ich mich, dass es im Frühherbst mehrere Infoveranstaltungen geben wird, damit die Zillertaler offene Fragen stellen und ihre Bedenken äußern können.