UDERNS. Nach nicht weniger als 13 Jahren gelang der SVG Uderns in der vergangenen Saison 2020/21 die Rückkehr in die 1. Klasse und auch dort spielen die Zillertaler wieder eine sehr gute Rolle. Trainer der erfolgreichen Kampfmannschaft ist der 36- jährige Daniel Schwemmberger, der schon seit der Saison 2018/19 im Stadion am Giessenbach an der Seitenlinie steht. In einem Interview berichtete der 36- jährige EDV- Techniker und B- Lizenz- Inhaber kürzlich über seine Persönlichkeit, Spielphilosophie und weitere sportliche Ziele.



BB: Als Aufsteiger belegt Ihr Team einen hervorragenden Tabellenrang 5. Was kann man von der SVG Uderns in der Rückrunde noch alles erwarten ?

Schwemmberger: Mit der Platzierung vom Herbst sind wir sehr zufrieden. Natürlich wollen wir nun auch in den TOP 5 bleiben und uns im besten Fall noch um die ein oder andere Position verbessern!

BB: Welche Mannschaften werden am Ende oben stehen ?

Schwemmberger: Ich denke Stans und WSG Tirol 1c werden am Ende ganz oben stehen. Bin gespannt welches dieser beiden Teams sich am Ende dann auch die Meisterkrone aufsetzen darf.

BB: Die Pandemie wird den Sport zunächst wieder vor einige Hindernisse stellen. Wie planen Sie die Vorbereitung ?

Schwemmberger: Prinzipiell treffen wir als Verein alle nötigen Vorkehrungen zu unserem Schutz. Nichts desto trotz müssen wir uns ordentlich auf das Frühjahr vorbereiten und dazu gehört halt auch ein regelmäßiger Trainingsbetrieb.

BB: Wie würden Sie Ihre Persönlichkeit auf dem Fußballplatz beschreiben und wie lautet Ihre Spielphilosophie ?

Schwemmberger: Eigentlich bin ich ein sehr lustiger Typ, der aber in der ein oder anderen Situation natürlich auch sehr ernst sein kann. Vor allem wenn mir beim Training oder Spiel etwas nicht passt kann ich auch manchmal ungemütlich werden. Meine Spielphilosophie ist eher sehr offensiv ausgelegt. Also im Ballbesitz viele Spieler nach vorne bringen um ein Tor zu erzielen. Und auch um den Ball zu erkämpfen lasse ich mein Team relativ hoch stehen und sehr früh anpressen.

BB: Mit dem Aufstieg in die 1. Klasse haben Sie sich schon ein Denkmal in Uderns gesetzt. Welche weiteren sportlichen Ziele verfolgen Sie ?

Schwemmberger: Ja es wird gemunkelt das man sogar den Kreisverkehr vor dem Sportplatz nach mir benennen wird. Nein, Spaß bei Seite. In dieser Saison will ich das Team in der 1. Klasse etablieren. Wir konnten, bis auf wenige Ausnahmen, mit fast allen Teams mithalten und dies ist natürlich auch ein Zeichen, dass man vielleicht in geraumer Zeit sogar noch weiter vorne in der Tabelle stehen könnte. Persönlich hoffe ich mich einfach als Trainer weiter zu entwickeln und viel Erfahrung zu sammeln.