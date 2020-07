Es war am späten Montagabend auf der Brennerautobahn bei Mittewald in Südtirol, wo Militärpfarrer Johannes Peter Schiestl auf der Nordspur gegen ein Auto krachte.



SÜDTIROL (dw). Laut Carabinieri hatte der Biker die Kontrolle über sein Motorrad verloren, stürzte und geriet unter den SUV. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Viel mit seinem "Feuerstuhl"unterwegs war Militärpfarrer Johannes Peter Schiestl, wenn es darum ging, die Soldaten bei ihren Assistenzeinsätzen an Tirols Grenzen zu besuchen und deren Wünsche und Anliegen zu vertreten. Die BEZIRKSBLÄTTER begleiteten ihn vor Wochen zum Achenpass, wo er zur Freude der dort stationierten Soldaten und Polizisten aus Jenbach diese mit einem Besuch überraschte. Natürlich mit seiner PS starken Kawasaki und selbstverständlich mit Einhaltung der Geschwindigkeitsverordnungen, wie er damals meinte. Ihm waren dabei stets die intensiven Gespräche mit den Kameraden an allen stationierten Grenzübergänge Tirols besonders wichtig. Johannes Peter Schiestl übernahm nach seiner Tätigkeit als Pfarrer des Seelsorgeraumes Weer/Weerberg/Kolsass und nach der Pensionierung von Militärkurat Werner Seifert 2017 das Amt des Militärkaplan des Landeskommando Tirol. Nach der Beförderung zum Militärkuraten in den Rang eines Hauptmannes erhob ihn der damalige Militärkommandant von Tirol, Herbert Baur, zum Militäroberkuraten in den Rang eines Majors. Seit 2017 war Schiestl Militärpfarrer von Tirol.