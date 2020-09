Das URRT übergab am 30. August am Timmelsjoch - Mautstelle im Studio des Ötztal Sozial Radmarathon durch Präsident Georg Malojer und Finanzreferenten Christian Kapferer die stolze Summe von 700 Euro an das OK Team Ötztal Tourismus und LH-Stv Josef Geisler.

Das Radteam beteiligte sich und strampelte viele Kilometer für den guten Zweck bei den Ötztal Sozial Radmarathon für das „NETZWERK TIROL HILFT“. Die Summe von 350 Euro des Union Raiffeisen Radteam Tirol wurde von den Tiroler Raiffeisen Banken verdoppelt. So kam dieser tolle Spendenbetrag übergeben werden. Foto: LH-Stv. Josef Geisler, Präsident Georg Malojer, FR Christian Kapferer, GF Ötztal TVB Oliver Schwarz, Dominic Kuen, OK-Leiter Ötztaler Radmarathon.