VOMP/STANS(wk). Nach den gewonnenen Testspielen gegen Kolsass/ Weer (3:2) und Völs (7:1) feierte die U13- Mannschaft der Spielgemeinschaft Vomp/ Stans auch im dritten Vorbereitungsspiel einen verdienten Sieg. Auf der Sportanlage am Albert- Nöckl - Platz waren Alexander Moser (2, Foto), Luca Narr (2), Emilian Posch, Matteo Narr und Florian Pavlicek die Torschützen zum torreichen 7:4 (2:2)- Heimsieg gegen den SC Mils.,,Der Gegner zeigte hohe Laufbereitschaft und viel Einsatz. In der zweiten Hälfte konnten wir dann unsere technischen und konditionellen Vorteile ausspielen", sagt der zufriedene SPG- Trainer Thomas Narr. Bis zum Saisonbeginn stehen noch einige Testspiele für die talentierten Jungs der Vereine FC VW Picker Vomp und SV Darbo Stans an.