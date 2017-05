Robin Hood von Fruntsperg

12.05.2017, 15:18 Uhr

Die Liedertafel Fruntsperg bringt Erfolgsmusical nach Schwaz

Alle zwei Jahre ist es bei der Liedertafel Fruntsperg so weit: Die Inszenierung eines großen Musicals steht auf dem Programm. Seit Monaten wird bereits geprobt und am 3. Juni ist es dann so weit. Das SZentrum in Schwaz wird zum Sherwood Forest, denn Robin Hood geht um!

Spätestens seit der Persiflage „Helden in Strumpfhosen“ ist jedem der Sagenheld „Robin Hood“ ein Begriff.

Bewährt professionell

Liedertafel Fruntsperg

Er und seine Gefährten Little John, Bruder Tuck und Will Scarlet setzen sich für die Armen ein, indem sie von den Reichen nehmen. Seine Gegenspieler sind der zynische Sheriff von Nottingham, der korrupte Bischof Wycliffe und die kaltblütige Lady Isabelle. Natürlich darf auch eine Liebesgeschichte nicht fehlen und so treffen wir auch auf Lady Marian, die Geliebte von Robin.Als Geächteter wird Robin von Locksley zum Kämpfer für soziale Gerechtigkeit, muss sich mit seinen Getreuen im Sherwood Forest verstecken und wehrt sich erfolgreich gegen seine Unterdrücker. Am Ende siegt natürlich das Gute, König Richard Löwenherz kehrt zurück und Robin kann Marian heiraten.Die bekannte Geschichte um Verteilungsgerechtigkeit, Intrige, Verrat und Liebe bietet alles, was ein Musical braucht, birgt aber auch durchaus Überraschendes.Regie und Choreographie liegen bei dieser Produktion in den Händen von, der auch als Sheriff von Nottingham zu sehen und zu hören ist. Er ist den treuen Musical-Besuchern bereits ein vertrautes Gesicht. Vor zwei Jahren hat er im Musical „Hair“ der Liedertafel Fruntsperg die Hauptrolle „Berger“ dargestellt. James ist seit 1997 im Theater- und Musicalbereich tätig. Zu seinem Repertoire zählen Musicals wie „Jesus Christ Superstar“, „Rent“, „Ritter Rüdiger“, „Watzmann“, „Jekyll and Hyde“, „Godspell“ und „Hair“. Aber auch andere Bühnenstücke finden sich in seinem Lebenslauf, wie beispielsweise „Viel Lärm um Nichts“, „Der Großinquisitor“ von Dostojewski oder „Das Dschungelbuch“, bei dem er Gast am Tiroler Landestheater war. Auch im Fernsehen ist James Lang immer wieder zu sehen. Seit 2009 ist er als selbstständiger Schauspieler, Autor und Regisseur tätig. In „Robin Hood“ führt er Regie und steht als Hauptdarsteller auf der Bühne.Die Rolle des Robin von Locksley übernimmt. Er war von 2008 bis 2013 ein Mitglied der Liedertafel. Er stand gemeinsam mit dem Chor bei „Scarlet Pimpernel“ und „Spamalot“ auf der Bühne. 2013 begann Patrick in Graz an der Musicalakademie seine vierjährige Ausbildung. Heuer schloss er diese mit dem Diplom mit Auszeichnung ab. Und er kehrt wieder zurück zu seinen Wurzeln für die Hauptrolle in Robin Hood.Die weibliche Hauptrolle der Lady Marian wird vongespielt. Sie ist seit 2000 Mitglied der Liedertafel. Ihre erste Solorolle bekam sie 2007 als Erzählerin in „Joseph“, danach übernahm sie jeweils die Rolle der weiblichen Hauptdarstellerin in „Scarlet Pimpernel“, „Spamalot“, „Kiss me Kate“ und „Hair“. Neben ihrem Beruf als Kindergartenpädagogin ist ihre große Leidenschaft die Musik und der Gesang. Sie spielt im städtischen Orchester und singt bei der Big Band Schwaz. Jasmin steckt viel Zeit und Engagement in ihre Aus- und Weiterbildung. Neben verschiedenen Workshops absolvierte sie auch eine eineinhalbjährige Musicalausbildung in Telfs unter Ursula Lysser.Und auch die Gegenspielerin, die intrigante Lady Isabelle, ist keine Unbekannte, denn sie wird verkörpert vonClaudia bringt 20 Jahre Bühnenerfahrung als Lead- und Backgroundsängerin in verschiedenen Bands und Rockformationen sowie als Studiomusikerin mit. Sie hat auch schon in mehreren Musicalproduktionen mitgewirkt, davon zweimal mit der Liedertafel Fruntsperg, und zwar 1997 als Sheila in „Hair“ und 2005 als Dolores/Schwester Mary Clarence in „Sister Act“. In den letzten Jahren hat sie sich von der Bühne zurückgezogen, um ihrer zweiten Leidenschaft nachzugehen. Seit heuer ist Claudia als Energetikerin selbstständig. Umso mehr freut es die Liedertafel, dass sie sie zurück auf die Bühne geholt haben.Die musikalische Verantwortung trägt in gewohnter Manier Chorleiter, die organisatorische Gesamtleitung obliegt ObmannDas Stück feiert am 3. Juni Premiere im SZentrum Schwaz. Weitere Aufführungstermine sind am 11.6., 16.6., 17.6. und 23.6. Karten sind erhältlich bei der Buchhandlung Tyrolia sowie online unter liedertafel-schwaz.at GesangsvereinAlois Eggerliedertafel-schwaz.atFacebook: @Liedertafel.Fruntsperg Tel.: 05242/65902