SILBERWALDFÜHRUNG MYSTIK & MAGIE DER NATUR

Schwaz : Schwazer Silberwald |

Der Wald ist stets ein mystisch-magischer Ort voller Geheimnisse. Er erzählt viel von sich in einer Art poetischer Sprache. Nur muss man diese Sprache auch lesen und verstehen können, verstehen mit einer ihm eigenen Grammatik der Natur.

In dieser Silberwaldführung vermittelt Armin vom Silberwald Geschichte, Kunst, Kultur vor allem die Natur eines kleinen, heiligen Landes in den hohen Bergen Tirols. Im Tal unten gehen die Menschen nicht immer fein miteinander um, im Silberwald herrscht der Friede, die Freude und Liebe eines heiligen Waldes.

Führung für Erwachsene und größere Kinder, maximal 15 Personen, mind. 5 Personen. ::: bei jeder Witterung. Bitte pünktlich am Treffpunkt Simon-Juda-Kapelle (die Silberwaldkapelle) sein.

Dauer ca. 2 - 4 Stunden. Beitrag € 15,- pro Person für UNSER WALD (ev), // Anmeldung per Mail oder 0043 (0)6504574230) (Bild: Silberwaldaltar unter der Druideneiche) www.schwazersilberwald.at