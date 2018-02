Kosis WinterJam am Freitag, 9.Feb. 2018 ab 20:00 Uhr in Fügen

An alle Partypeople, es ist soweit, wir feiern den Winter in seiner vollen Pracht und laden zur WinterJamParty in Kosis Fun Food Bar in Fügen ein.



Als musikalisches Leckerbissen bringt euch die LiveBand „The Gang“ featuring Jörg H. auf höchste Temperaturen, von denen ihr euch bei Corona und Co an der Bar wieder erholen könnt. Das sollte man sich nicht entgehen lassen! Freitag, 9.2.2018 ab 20.00 Uhr im Kosis, Fügen.