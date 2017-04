26.04.2017, 09:47 Uhr

Krakatao live am 1. Mai in Schwaz

SCHWAZ (fh). Die legendäre Band Krakatao lädt am 1. Mai um 17:00 Uhr zum klassischen 5-Uhr-Tee in das SZentrum Schwaz ein. Unter dem Motto "Tanz auf dem Vulkan - back to the roots" werden die Musiker ein Konzert bis 19:30 Uhr spielen. "Die Aufnahme unserer Eigenkomposition „ Roll on By „ aufgenommen ca. 1972 im alten Tonstudio des Radio Tirol im Landhaus Innsbruck ist seit einigen Tagen auch auf Facebook und Youtube zu sehen und zu hören", lässt Lead-Sänger Reinhard Schwitzer wissen. Kartenvorverkauf / Reservierung Beauty Bauer Parfumerie Schwaz Stadtplatz 05242 62153 Eintrittspreis 9,90 Euro; Reservierung auch per mail an :info@beauty-bauer.net möglich

Gefällt mir