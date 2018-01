14.01.2018, 16:35 Uhr

Neuer Amtsleiter für Kaltenbach

Mit 1. April 2018 wird Gerhard Meister als neuer Mitarbeiter des Bauamtes und als Amtsleiter bei der Gemeinde Kaltenbach tätig sein. Es freut mich, dass die Beschlüsse einstimmig gefasst wurden“ so Bgm Klaus Gasteiger. Gerhard Meister ist 45 Jahre alt, verheiratet, Vater und wohnt mit seiner Familie in Schwendau. Beruflich war Gerhard in der Privatwirtschaft, hat sich über den zweiten Bildungsweg die Matura angeeignet, ist anschließend in den öffentlichen Dienst (Verkehrsabteilung der BH Schwaz) gewechselt, und hat sich immer wieder weitergebildet.

