"SOG-Zonen und die negativen Folgen für Wirtschaft "

26.04.2017, 14:00 Uhr

SWV-Tirol Regionalsprecher Michael Kirchmair kritisiert die Einführung von SOG-Zonen in Schwaz

SCHWAZ. Mit der Einführung einer SOG - Zone (Stadt und Ortsbildschutzgesetz - Zone) zeigt der Gemeinderat der Stadt Schwaz wieder, wie man Wein trinkt und Wasser predigt, kritisiert Kirchmair. Für den Regionalsprecher des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Tirol ist es ein Anliegen, auf die Probleme bei der Einführung von SOG-Zonen hinzuweisen. Anstatt die Bauverfahren im Bauausschuss und in der Baupolizei auf kurzem Wege zu bearbeiten, müssen dann alle Bauanliegen innerhalb der ausgewiesenen Schutzzone zusätzlich im SOG-Beirat behandelt werden. Die Situation, der vor sich hin dümpelnden Innenstadt, wird durch eine zusätzliche Hürde wohl kaum verbessert", stellt Kirchmair fest. Die ersten unangenehmen Folgen, der noch im Prozess befindlichen SOG-Zone bekam Günther Berghofer Investor der Stadtgalerien Schwaz zu spüren. Mit Recht stellt sich die Frage: Wozu braucht es für die Errichtung einer Solaranlage auf dem Dach, eines vor fünf Jahren eröffneten EKZs, die Beurteilung durch den SOG - Beirat? Für Kirchmair steht fest, dass die Einführung von SOG-Zonen die Entwicklung im Stadtkern von Schwaz verzögert und im Einzelfall durch überbordende Vorschriften verhindert. Ein Paradoxon ist auch die von Bgm Hans Lintner mehrfach getätigte Kritik, dass die Möglichkeiten der Politik zunehmend eingeschränkt wurden. "Man fühlt sich wie in einem Beamten und Sachverständigen- Staat“. Warum er mit der Entscheidung der Einführung einer SOG-Zone seine Kompetenzen einschränkt, kann er daher nicht nachvollziehen. Die Bürger erwarten von der Politik Entscheidungen und nicht die Einführung von Arbeitsgruppen, Ausschüssen oder Beiräten. Das häufig verwendete Argument, dass diese Maßnahme die Chancen auf Förderungen ermöglichen oder verbessern, beruhigt kaum einen Investor oder Hausbesitzer. "Erfahrungsgemäß decken die zu erwartenden Förderungen, wohl kaum die Mehrkosten die durch die zusätzlichen Anforderungen entstehen" so Kirchmair.