Schwadorf: AWS mit Flohmarkt als sinnvoller Beitrag zur Umwelt

22.04.2018, 19:21 Uhr

Flohmarkt statt wegwerfen

Fünf Stunden buntes Programm

Denn, alles was nicht auf den Mist kommt, bedeutet weniger Kosten und weniger Belastung für das Ökosystem. Zudem hat jeder irgendwelche Sachen zu Hause, die er deshalb nicht wegwirft, weil es schade um sie wäre. Und – bevor man etwa Spielzeug in den Mistcontainern entsorgt. Hunderte Besucher, darunter auch Bürgermeister samt Familien wie Thomas Ram aus Fischamend, Leo Winkler aus Klein Neusiedl, Roman Stachelberger aus Ebergassing und Eich Klein aus Himberg nutzten das herrliche Wetter am Sonntag, um den Besuchern auch Tipps aus umweltpolitischer Sicht zu geben. AWS-Geschäftsführer und Schwaorfs Bürgermeister Jürgen Maschl: "Es war wieder ein toller Erfolg. Insgesamt standen heuer 75 Ausstellerplätze zur Verfügung. Der Gedanke der Weiter- und Wiederverwendung verliert somit nicht an Bedeutung und viele Gegenstände sind so gut wie neu."Die Veranstaltung dauerte von 8 bis 13 Uhr und hatte einiges zu bieten neben dem riesigen Angebot an Flohmarktwaren. Die Klob´nstoana Musikanten aus Tirol spielen einen zünftigen Frühschoppen. Dazu gab es ein lustiges Kinderprogramm und eine Luftburg. Der Erlös aus dem Verkauf der Speisen und Getränke kommt einem karitativen Zweck zugute.