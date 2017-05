Yoga in Himberg

AT

, Schulallee , 2325 Himberg bei Wien AT

Barbaraheim , Schulallee , 2325 Himberg bei Wien AT

Sei dabei!



Jeden Mittwoch um 18:30 im Barbaraheim in Himberg.



Prana Flow® Yoga ist ein dynamisch, kreativer Yoga-Stil bei dem Bewegung und Atmung im Einklang stehen.



Fließend wechseln wir von einer Asana (Körperhaltung) in die Nächste. Langsam und bewusst nähern wir uns Schritt für Schritt an die Übungssequenz heran, inspiriert von sanften und gefühlvollen Klängen.



Begrenzte Teilnehmerzahl. Alle Infos & Anmeldung unter 0664 / 521 50 89 oder

ismeta.radaj@gmail.com. Preis: € 12,-- für eine 90 Minuten Einheit.



Prana Flow® ist „Yoga für Alle“!



Ich freue mich auf Dich! Namasté, Ismeta