Große Freude in der evangelischen Pfarrgemeinde Simmering: Am 13. Februar kommt der wöchentliche TV-Gottesdienst auf ORF III aus der Glaubenskirche.



„Als die Anfrage kam, haben wir schon kurz überlegt, ob wir uns das zutrauen“, schmunzelt Pfarrerin Anna Kampl. „Aber wir waren uns in der Gemeinde rasch einig: Das machen wir natürlich.“

Die Freude in der evangelischen Pfarrgemeinde Simmering ist groß, eine gewisse Aufregung ist nicht zu verleugnen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Zuletzt war ORF-Regisseur Thomas Bogensberger bereits in der Glaubenskirche, um sich mit der Örtlichkeit vertraut zu machen und die passenden Kamerapositionen zu finden. Kampl wird den Gottesdienst gemeinsam mit Vikarin Florentine Durel leiten, dazu kommen Mitwirkende aus der Gemeinde. „Es ist eine tolle Aufgabe, die in der gemeinsamen Arbeit auch das große Miteinander in unserer Gemeinde weiter stärkt“, so Kampl. Die geltenden Corona-Regelungen werden selbstverständlich genau beachtet.

„Gerechtigkeit suchen heißt Vielfalt leben“



Der Gottesdienst wird unter der Leitlinie „Gerechtigkeit suchen heißt Vielfalt leben“ stehen. Das, so Pfarrerin Kampl, spiegle auch sehr stark Grundfragen und das Wesen der Glaubenskirche wider. „Wir wollen mit unserem TV-Gottesdienst etwas von uns als evangelisches Simmering zeigen. Und wir hoffen, dass wir damit den Seherinnen und Sehern etwas mitgeben können.“

Also bitte vormerken: Sonntag, 13. Februar 2022, 10:00 Uhr auf ORF III LIVE - Evangelischer Gottesdienst aus der Simmeringer Glaubenskirche