Autohaus Staber mit Standorten in Spittal, Radenthein und Obervellach investiert vier Millionen Euro.

BEZIRK SPITTAL. Die Automobilbranche befindet sich seit einiger Zeit durch Herausforderungen in Sachen Umwelt und Nachhaltigkeit, E-Mobilität und alternative Antriebsformen im Umbruch. Zeichen, die das Autohaus Staber - ein Unternehmen mit jahrzehntelanger Tradition und Standorten in Spittal, Radenthein und Obervellach, längst erkannt hat und entsprechend auch schon die Weichen für die Zukunft gestellt hat. Das innovative Unternehmen, das auf die Automarken Audi und VW setzt, investiert vier Millionen Euro in seine Zukunft.

80 Mitarbeiter

Die Geschäftsführung wurde seitens der Eigentümerfamilie Staber in die Hände von Walter Planitzer gelegt. Mit im Management-Team sind Verkaufsleiter und Geschäftsführer Stellvertreter Werner Tuppinger und Verbund-Serviceleiter Michael Worsche. Neuer Mehrheitseigentümer ist Gerfried Staber: "Sowohl bei der strategischen wie kommunikativen Neuausrichtung des Betriebes als auch beim gestarteten Umbau stehe ich voll und ganz hinter unserem Geschäftsführer Walter Planitzer und seinem engagierten Team." Im Unternehmen sind 80 Mitarbeiter angestellt.

Vier Millionen Investition

Erfreuliche Veränderungen stellen sich auch mit der Modernisierung des Verkaufsstandortes Spittal ein. Die stattliche Summe von vier Millionen Euro investiert das Oberkärntner Unternehmen in Werkstätte, Spenglerei, Lackiererei, Autoaufbereitung, Außenanlagen und Mitarbeiter-Wohlfühlzone, um alles auf den neuesten Stand zu bringen und den Kunden das neueste Know How zu bieten.

Mobilität mit Verantwortung

Die ersten sichtbaren Zeichen des Umbruches zeigen sich auch im kommunikativen Auftritt. Das neue Logo „Staber Zukunft Auto“ verspricht einige zusätzliche Kundenvorteile, wie auch der Slogan „Mobilität mit Verantwortung“ signalisiert, dass man bei Staber künftig noch mehr an Lösungen von ökonomischen wie ökologischen Aufgaben denkt.