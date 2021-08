Wir haben in den letzten Wochen intensiv unsere Köpfe zusammengesteckt und lange gegrübelt, wie wir unseren Newsletter für euch besser machen können. Das Ergebnis gibt es seit Anfang August.

NÖ. Dass unsere Print-Ausgabe ein Mal pro Woche erscheint, weiß man. Aber dass wir auch ein Mal pro Woche einen Newsletter aussenden, vielleicht nicht mehr. Damit unser Newsletter noch besser wird und für euch noch attraktiver, haben wir nun einige Veränderungen vorgenommen.

Was ist neu?

Zuerst die wichtigste Veränderung: wir versenden unseren Newsletter nicht mehr Mittwoch Früh, sondern am Freitag um 8 Uhr morgens. So können wir euch nämlich eine tolle Vorschau auf die Veranstaltungen geben, die am Wochenende bei euch im Bezirk stattfinden.

"G'schichtn aus'm Bezirk"

Der Fokus unseres Newsletters liegt natürlich weiterhin auf den besten, spannendsten und interessantesten Geschichten aus deinem Bezirk. Dabei suchen unsere Redakteure und Redakteurinnen wöchentlich jene Geschichten aus, die es dann letztlich in dein E-Mail-Postfach schaffen.

Was ist sonst noch im Newsletter?

Wir suchen außerdem jede Woche die besten Gewinnspiele aus ganz Niederösterreich zusammen und präsentieren dir die spannendsten im Newsletter. Ebenso wie die wichtigsten Informationen, die ganz Niederösterreich betreffen.

Fotos, Fotos, Fotos

Neben diesen Eckpunkten haben wir auch immer die besten Bildergalerien, Leute-Geschichten und Nach-Berichte aus deinem Bezirk. So verpasst du garantiert keinen Schnappschuss mehr.

Neugierig geworden?

Bist du bereits neugierig geworden? Dann überzeuge dich doch selbst von unserem Newsletter und abonniere ihn gleich hier - einfach klicken! So sicherst du dir auch die Chance auf Tickets für das Pizzera & Jaus-Konzert im Steinbruch in St. Margarethen.