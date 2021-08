Niederösterreichs Speerwerferin Victoria Hudson hat heute Nacht bei der Qualifikation den Einzug ins Finale recht deutlich verpasst. Nach dem Wurf über 64,68m in der Vorbereitung auf Olympia, waren die Erwartungen der 25-Jährigen hoch. Umso herber die Enttäuschung nach der gestrigen Qualifikation.



NÖ. „Man hat drei Würfe, auf die man jahrelang hinarbeitet. Wenn das jetzt aber ein Tag ist, an dem nicht alles aufgeht, fühlt sich das momentan an, als würde die Welt zusammenbrechen. Für die meisten klingt das übertrieben, aber ich kann das momentan nicht anders beschreiben. Mit der Zeit beruhigt sich das aber wieder,“ zieht Victoria Hudson ein erstes Resumee.

Ausblick auf die nächsten Tage

Morgen startet Niederösterreichs Leichtathletin Ivona Dadic in die Spiele. Bei ihren insgesam dritten Olympischen Spielen will die 27-Jährige beim Siebenkampf zeigen, was sie kann. In der Heimat trainiert Ivona Dadic unter anderem im Sport- bzw. Olympiazentrum Niederösterreich in der Landeshauptstadt St. Pölten. Der Leiter desselben Franz Stocher hat mit uns über Ivona Dadic gesprochen.

