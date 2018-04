Das Team "EcoSat" der IT-HTL Ybbs gewinnt ersten österreichischen CanSat-Bewerb

22.04.2018, 15:30 Uhr

in Form einer Getränkedose, die je nach Erfordernissen mit unterschiedlichen Sensoren ausgestattet werden. Der Bewerb wurde vonausgetragen. Mittels einer Trägerrakete des Space Teams der TU Wien wurde der CanSat spektakulär auf eine Höhe von rund 450 m geschossen und danach ausgeworfen. Während des Sinkfluges glitt der CanSat an einem Fallschirm zurück zum Boden. Während der Primärmission, die für alle Teams vorgegeben war, wurden die Temperatur und der Luftdruck im Fall gemessen. Diese Werte waren an eine Bodenstation zu übermitteln. Aus den erhobenen Luftdruckwerten wurden die Auswurfhöhe und die Fallgeschwindigkeit ermittelt.

Gebaut wurden der CanSat und die Empfangsstationen von den Schülern, die hervorragende Arbeit geleistet haben. Als sekundäre Mission hatte sich das Team für Messungen der Luftqualität und der Telemetriedaten entschieden. Unter anderem wurde ein Sensor zur Feinstaubmessung implementiert, da dem Team der IT-HTL Ybbs der Umweltschutz und die Erhaltung unseres Planeten sehr am Herzen liegt. Die ermittelten Messwerte wurden in Echtzeit visualisiert und in einer Datenbank gespeichert.Um eine CanSat-Mission erfolgreich abzuschließen, musste das Team: Die Planung, die Konstruktion des CanSats, die Tests der einzelnen Komponenten und des Gesamtsystems und nicht zuletzt auch die Durchführung unter Realbedingungen. Die Aufbereitung und Auswertung der Daten wurden nach dem Start durchgeführt, die Präsentation der Ergebnisse erfolgte schließlich am dritten Tag vor der Jury. Während der ganzen Mission waren nicht nur die technischen Fähigkeiten jedes Einzelnen gefragt, sondern es wurden auch Teamarbeit und fächerübergreifendes Denken trainiert. Das Team hat sich mit dem Sieg für den europäischen CanSat-Wettbewerb der ESA (Europäische Weltraumorganisation) vomqualifiziert.