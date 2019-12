Der Kac Fanclub Red-White Dragons veranstaltet jedes Jahr die „Fans mit Herz Spendenaktion“ für bedürftige Kärntner/innen in Not.

Dieses Jahr dürfen wir Michael Pucher aus Friesach unterstützen. Michi leidet seit seiner Geburt an einem Sauerstoffmangel und einer Zerebralparese. Aufgrund seiner Zerebralparese kann er nicht alleine gehen, deshalb benötigt Michi ein Maywalker Gerät. Sein jetziges Gerät ist sehr veraltet und es wird dringend ein neues Maywalker Gerät benötigt. Der Fanclub möchte Michi dabei helfen.

Bitte helft uns, den jeder Euro hilft!

Gespendet werden kann:

-28.12.2019 bei der Glühweinaktion im Foyer der Kac Eishalle

-5.1.2020 beim Kärntner Derby (Klagenfurt)

-Im Fanclub Sektor der Rwd (jederzeit)

-Spendenkonto:

Kennwort „Michi“

IBAN AT95.2070.6014.0000.6373.

Gespendet werden kann bis 6.1.2020

Im Namen der Red-White Dragons bedanken wir uns, die unsere Spendenaktion unterstützen!