Warme Temperaturen und strahlenden Sonnenschein laden zu einen Spaziergang am Wörthersee ein.

Stiefmütterchen, Krokusse und Ranunkel blühen bereits.

Keine Wolke trübte am Sonntag den azurblauen Himmel über den See.

Meine Eindrücke davon möchte ich euch zeigen.