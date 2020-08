In Zienitzen und der Gemeinde Straßburg kam es zu Überschwemmungen.



ZIENITZEN. Aufgrund anhaltender Regenfällte trat am gestern der Metnitz-Bach im Bereich Zienitzen über die Ufer und überschwemmte die Fahrbahn der Metnitztal Landesstraße, wodurch diese unpassierbar wurde. Die Straßen wurde wegen Gefahr im Verzug gesperrt.

Foto: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Grades

Aufgrund der sofortigen Aufräumarbeiten der FF St. Salvator war die Landesstraße ab 19.40 Uhr wieder einspurig sowie ab ca. 21 Uhr gänzlich für den Fahrzeugverkehr befahrbar. Die Absperrmaßnahmen wurden von der Straßenmeisterei Friesach und der FF St. Salvator sowie Grades durchgeführt. Im Einsatz befanden sich die FF St. Salvator sowie die FF Grades.

Überschwemmungen in Straßburg



Am Nachmittag kam es aufgrund der heftigen Regenfälle in den Ortschaften Machuli und Moschitz zu kleinräumigen Überschwemmungen von Gemeindestraßen.

In Machuli wurde durch übergetretene Bäche eine Teichanlage völlig zerstört. In Machuli wurde ein Wirtschaftsgebäude und in Moschitz ein Keller eines Wohnhauses überflutet.

Für die Aufräumarbeiten standen die FF Straßburg, St. Georgen und Hausdorf mit insgesamt 35 Kräften im Einsatz.