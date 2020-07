In unseren grossen Garten da hat vieles Platz, ich hab so eine richtig bunte Mischung. Ganz besonders wertvoll ist so ein Garten in Zeiten wie diesen.

Immer wieder gibt es auch gern gesehenen Besuch von Igel oder Buntspecht sowie Eichelhäher. Viele andere Vögel kommen vorbei. Schmetterlinge und viele kleine Krabbeltiere finden sich ein. Zwischen den Bäumen und Blumen stelle ich meine selbstgemalten Dekobretter auf. Neben vielen bunten Blumen pflanze ich auch viel gesundes Gemüse an.