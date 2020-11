Der Pinzgauer hat nach 30 Jahren ausgedient. Nun fahren die Feuerwehrmitglieder mit einem modernen Rüstlöschfahrzeug mit Allradantrieb zum Einsatz.

KRAIG. Die Feuerwehr Kraig schickte nach 30 Jahren ihr Tanklöschfahrzeug, einen Pinzgauer, in den Ruhestand: Vor Kurzem nahmen die Feuerwehrmitglieder unter Kommandant Manfred Passegger ein hochmodernes Rüstlöschfahrzeug mit Allradantrieb in Empfang. Mit dem Rüstlöschfahrzeug könne man bei Verkehrsunfällen schneller helfen. Zudem verfüge das neue Fahrzeug über den den ersten Bergesatz, also eine hydraulische Rettungsschere, in der Gemeinde Frauenstein, freuen sich die Florianis.

Umfangreiche Ausstattung

Ausgestattet ist das neue Fahrzeug, das 2.000 Liter Wasser bzw. Schaummittel fasst, unter anderem mit Atemschutzgeräten, Hebekissen sowie einer Unwetterausrüstung (Schlamm- und Tauchpumpen, Restlossauger).

Die FF Kraig verfügt über zwei Fahrzeuge: dem neuen Rüstlöschfahrzeug mit Allradantrieb sowie einem Kleinlöschfahrzeug.

Gegründet wurde die FF Kraig übrigens 1886. Nachdem ein Wirtschaftsgebäude abbrannte, entstand ein erster Löschzug. Derzeit zählt die FF Kraig 34 Mitglieder.

