Hundert Jahre Zeugen Jehovas im Bezirk St.Veit

100 Jahre Jehovas Zeugen

im Bezirk St.Veit

Als am Freitag, den 5. Mai 1922, im großen Saal des Hotels Stern (der heutige Fuchspalast) in St.Veit an der Glan ein erster biblischer Vortrag gehalten wurde, hat vermutlich niemand damit gerechnet, dass 2022 ein würdiges Gebäude am Wayerfeld stehen würde, in dem sich heute regelmäßig zweimal wöchentlich ca. 70 Zeugen Jehovas versammeln, um ihre Gottesdienste abzuhalten. Warum kann man das sagen? Weil Bibelforscher – wie sie damals genannt wurden – in Kärnten der breiten Öffentlichkeit noch nicht bekannt waren.

Das hat sich allerdings sehr schnell geändert. In den 20er Jahren wurden sehr viel bibelerklärende Schriften verbreitet und begonnen, so wie Jesus, von Haus zu Haus vorzusprechen.

1931 gab es dann eine bemerkenswerte Veränderung, als die Religionsgemeinschaft weltweit den Namen „Jehovas Zeugen“ angenommen hat.

Dann kamen sehr schwere Zeiten für sie. Einige von ihnen wurden sogar aufgrund ihrer Überzeugung zum Tod verurteilt, andere kamen ins KZ. Kinder wurden aus den Familien gerissen und in Erziehungsheime gebracht.

Ab 1950 war es ihnen wieder möglich ihre Gottesdienste abzuhalten.

In St.Veit an der Glan konnten sie Anfang 1972 einen Raum in der Klagenfurter Straße mieten.

Mitte der 80er Jahre beschlossen sie ein eigenes Gebäude zu errichten. Man ist am Wayerfeld fündig geworden. Dort waren gerade neue Bauflächen erschlossen worden. Als Ende April 1987 mit dem Bau ihres Königreichssaals begonnen worden ist, war es eines der ersten Häuser die entstanden. Von der schönen Siedlung, die sich seither dort entwickelt hat, war damals noch nichts zu sehen. Mit großer Begeisterung waren alle beim Bau dabei und haben geholfen wo sie konnten.

Ende 1988 war das Haus fertig und konnte feierlich seiner Bestimmung – als Anbetungsstätte

( Königreichssaal )– übergeben werden.

Im September 2019 gab es aufwendige Renovierungsarbeiten. Mehr als 30 Freiwillige, die zum Teil ihren Urlaub dazu nutzten und aus ganz Österreich anreisten, verliehen ihrer Anbetungsstätte ein neues Aussehen. Genießen konnten sie ihn dann leider nur sehr kurz, da ab März 2020 der Saal aufgrund der COVID-19-Pandemie geschlossen blieb.

Seit 1. April 2022, also 100 Jahre nach dem ersten Vortrag in St.Veit an der Glan, sind zu ihrer großen Freude wieder Präsenzzusammenkünfte unter Beachtung geltender Hygienevorschriften für Veranstaltungen in Innenräumen möglich.

Vor hundert Jahren kannte man Jehovas Zeugen kaum. Heute sind allein in Kärnten über 2200 aktiv.