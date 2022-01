Sensation in Norwegen: Elina Stary holt mit ihrem Guide Celine Arthofer nach Bronze im Riesentorlauf auch im Slalom eine Medaille - das heutige Silber ist der bisherige Höhepunkt in der Karriere des Kärntner Shootingstars.

HAFJELL/KÄRNTEN. Nach den zwei Medaillen von Kärntens Para-Aushängeschild Markus Salcher hat Kärnten nun einen weiteren Superstar bei den Para-Alpinen. Elina Stary schlug im heutigen Slalom, nach dem dritten Rang im Riesentorlauf, erneut zu und holte mit Platz zwei die Silbermedaille.

Auch Sportreferent Kaiser gratuliert

Landeshauptmann und Sportreferent Peter Kaiser zeigt sich begeistert von Starys toller Leistung und gratuliert der 15-jährigen aus St. Georgen am Längsee herzlich zu dieser sensationellen Medaille. „Es ist unglaublich, mit welcher Professionalität und sportlichen Begeisterung Elina in Lillehammer ihre Rennen absolviert. Die gesamte Kärntner Sportfamilie freut sich heute mit Elina und Celine, die Kärnten in Lillehammer hervorragend vertreten“, so Kaiser.