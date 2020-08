Der SK Treibach trifft morgen, 19 Uhr, im Turnerwaldstadion im ÖFB-Cup auf den Zweitligisten SV Horn. Stammkeeper Rene Obmann fällt aus. 17-Jähriger Alex Bodner bekommt wohl seine erste Chance auf großer Bühne.



ALTHOFEN. Dank eines rechtzeitig beim ÖFB vorgelegten Präventionskonzeptes darf der SK Treibach den SV Horn im ÖFB Cup zu Hause im Turnerwaldstadion empfangen. "Wir werden uns wie schon im letzten Jahr gegen die WSG Tirol nicht verstecken, offensiven Fußball zeigen und versuchen die Zuseher zu unterhalten. Je länger die Null hält ist vielleicht auch die Sensation drin. Wir sind uns aber bewusst, dass es ein Spiel David gegen Goliath sein wird", sagt Obmann Christian Grimschitz. Insgesamt dürfen 750 Zuseher auf nummerierten Sitzplätzen im Turnerwaldstadion Platz nehmen.

Diese Woche wurde die gesamte Treibach-Mannschaft negativ auf Corona getestet. "Das Ergebnis habe ich Mittwoch-Abend an den ÖFB geschickt. Jetzt steht dem Cup-Match nichts mehr im Wege", so Grimschitz. Bis auf Einser-Keeper Rene Obmann und Stürmer Fabian Gangl sind alle Kicker des SK Treibach fit und heiß auf das Spitzenspiel gegen den Profiklub. Zwischen den Pfosten wird deshalb wohl der erst 17-Jährige Alexander Bodner stehen. Er hat Obmann schon beim 3:2-Sieg in Bleiburg nach 14 Minuten souverän ersetzt.

In der Kärntner Liga führen die Treibacher nach vier Spieltagen die Tabelle an. Als einziges Team hat die Kaiser-Elf noch keine Punkte liegen gelassen. Das nächste Ligamatch findet am Dienstag (19.30 Uhr) gegen Dellach/Gail statt.

Bereits fünf Partien der 1. Runde im ÖFB Cup mussten heute aufgrund positiver Corona-Tests verschoben werden, darunter auch das Spiel von Treibachs Ligakonkurrent St. Jakob/Ros. gegen den Wiener Sportclub.