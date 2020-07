Am Samstag (17 Uhr) empfängt der Friesacher AC den Kärntner Ligist Askö Köttmannsdorf zum Cup-Cuell.



FRIESACH (stp). Der Friesacher AC hat am Samstag (17 Uhr) Kärntner Liga Club Köttmannsdorf im KFV-Cup zu Gast. Obwohl die Mannschaft von Günther Vidreis klarer Außenseiter ist, hofft der Trainer auf eine mögliche Überraschung: "Wir haben im Vorjahr mit Gurnitz und Grafenstein auch zwei Unterliga-Clubs auf unserem kleinen Platz geschlagen. Auch dem KAC haben wir es nicht leicht gemacht."

In der Vorbereitung haben die Friesacher heuer neue Wege beschritten, sogar sportmedizinische Tests in Klagenfurt gemacht, um den Fitness-Level der Spieler zu bestimmen. Das Ziel in der 1. Klasse ist klar, so Vidreis: "Wir wollen um den Aufstieg mitspielen. Natürlich wird St. Veit wieder der große Gegner werden, sie haben sich auch wieder gut verstärkt. Es könnte aber auch ein Außenseiter wie Kappel gefährlich werden."

Die einzige Veränderung im Friesacher Kader sind die beiden Rückkehrer Niklas Jeglitsch und Lukas Kernmayer aus Metnitz.