Bei den AK-Betriebsmeisterschaften im Kärntnerstock nimmt die Donau Chemie aus Brückl mit drei Mannschaften teil.



BRÜCKL (stp). KÄRNTEN. Gemeinsam mit der Arbeiterkammer Kärnten und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund sucht die WOCHE Kärnten wieder das beste Firmen-Eisstockteam. Ab 10. Jänner werden die Aufsteiger für das Finale gesucht.

Heiß auf die Titelverteidigung beim Bezirksbewerb für St. Veit am 10. Jänner in St. Salvator ist die Mannschaft der Donau Chemie aus Brückl. "Natürlich wollen wir auch heuer den Bezirkstitel holen und beim Landesfinale dabei sein", sagt Heinz Wastian vom Siegerteam aus dem Vorjahr. Erstmals stellt die Donau Chemie heuer auch ein Mixed Team. Annemarie Klarer und Doris Wutte werden beim Bezirksbewerb von zwei Männern aus dem Herrenteam unterstützt. Neben Heinz Wastian besteht dieses weiters aus Roland Wastian, Klaus Sunitsch, Stefan Regenfelder und Michael Greschitz. "Das Eisschießen hat bei uns in der Firma Tradition, wir veranstalten auch einmal im Jahr ein internes Turnier. Deshalb sind wir auch jedes Jahr gerne beim AK-Turnier dabei", so Wastian.

Mit Hannes Nuart, Hannes Robatsch, Martin Sobar, Günther Kitz und Christian Robatsch stellen die Donau-Chemie-Werke auch ein zweites Herren-Team.