Erfolge der LC Vitus "Icemen"

ST. VEIT, VILLACH. Der Kärntner Iceman-Wintertriathlon am vergangenen Wochenende in der Villacher Alpenarena war für den St. Veiter Laufverein LC Vitus eine Reise wert. Das internationale Starterfeld mit 200 Teilnehmern musste sich über eine sieben Kilometer Cross-Laufstrecke, die zehn Kilometer Mountainbike-Runde und schließlich die zehn Kilometer Langlaufkurs quälen. "Es waren sehr schwierige Verhältnisse, die Langlaufstrecke war teils eisig und teils folgte dann sehr weicher und tiefer Schnee", erzählt LC-Obmann Walter Copi, der sich wie auch Werner Sturm, Heimo Pichler und Daniel Walter gut auf die Gegebenheiten einstellen konnte. Das Quartett erreichte bei den Kärntner Meisterschaften mit Walter Copi und Heimo Pichler die Plätze zwei und drei in der Klasse M35-39. In der Klasse M30-34 belegte Daniel Walter Platz fünf und in der Klasse M40-44 holte sich Werner Sturm die Bronzemedaille. Bei den Wertungen zur Österreichischen Meisterschaft gab es die Plätze drei, fünf, sieben und elf.