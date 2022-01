Was für ein Tag für den Kärntner Schisport: Snowboard-Ass Sabine Schöffmann meldet sich bärenstark zurück und feiert in der Schweiz ihren vierten Weltcupsieg. Die Kärntnerin ist damit bereit für den kommenden Weltcup auf der Simonhöhe.

ENGADIN/KÄRNTEN. Mehr als vier Jahre nach ihrem letzten feiert die gebürtige Wolfsbergerin und in St. Georgen am Längsee wohnende Snowboarderin Sabine Schöffmann ihren vierten Weltcupsieg. Die 29-Jährige konnte im schweizerischen Engadin erstmals in einem Parallelriesentorlauf siegen, ihre drei ersten Triumphe sicherte sie sich von 2014 bis 2017 im Parallelslalom.

Bereit für Heimweltcup auf Simonhöhe

Im Finale konnte sie sich mit 1,29 Sekunden Vorsprung gegen die Schweizerin Julie Zogg durchsetzen. Es könnte für Schöffmann, die für den ASKÖ ESV St.Veit/Glan startet, keinen besseren Zeitpunkt für die Topform geben: Am 14./15. Jänner findet der Heim-Weltcup auf der Simonhöhe statt und auch die Olympischen Spiele stehen ante portas.